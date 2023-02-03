МАГАТЕ повідомила про таємну конверсію іранського ядерного об'єкта

Цей факт засвідчила перевірка, з якою інспектори Агенції заскочили Тегеран, інформує ZN.ua.

МАГАТЕ повідомила про таємну конверсію іранського ядерного об'єкта
© ВВС

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які без попередження прибули на один з ядерних об’єктів Ірану, виявили, на їхню думку, значні зміни, здійснені без узгодження з МАГАТЕ.

Дії Тегерану з самовільного і несанкціонованого переобладнання завода з виробництва високозбагаченого урану в порушення зобов’язання надавати інформацію про подібні кроки Агенції розкритикував у Відні директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Der Spiegel.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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