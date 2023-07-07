Катівня у підвалі храму УПЦ МП: СБУ повідомила про підозру настоятелю з Бородянки

«Священнослужителю» загрожує до п’яти років в’язниці.

Служба безпеки України відкрила справу проти настоятеля храму УПЦ МП у селі Бородянка Віктора Талька, який допомагав російським загарбникам під час окупації Київської області, повідомили в СБУ, інформує ZN.ua.

Катівня у підвалі храму УПЦ МП: СБУ повідомила про підозру настоятелю з Бородянки
© СБУ

«Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону. Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько», – зазначили в СБУ.

За попередньою версією, настоятель запропонував окупантам використовувати підвал храму для ув’язнення учасників руху опору. Правоохоронці задокументували, що лише з 29 по 31 березня 2022 року загарбники утримували там трьох українських волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу місцевим жителям.

СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

Справу проти Віктора Талька відкрили за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.





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