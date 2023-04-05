У Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивства

Як приклад, автори законопроекту наводять женьшень, який росіяни знищують для збуту в Китай, інформує ZN.ua.

У Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивства
© Полит.ру

У Росії введуть кримінальне покарання за незаконне збирання рослин і грибів, занесених до Червоної книги або охоронюваних міжнародними договорами. Такий злочин каратиметься терміном, як і вбивство, плюс штраф до 1 млн рублів, передає російський «Интерфакс».

Держдума розгляне відповідний законопроект у третьому, остаточному читанні у четвер.

При цьому автори законопроекту як приклад наводять вивезення з Росії женьшеню для збуту до Китаю.

«Часто рідкісні рослини, які мають лікарські властивості, знищуються з метою подальшого збуту в суміжних країнах. Так, наприклад, у Хабаровському та Приморському краях активно розвивається тіньовий бізнес із незаконного видобутку та контрабанди в Китай кореня женьшеню справжнього (Panax ginseng)», — наголошують автори законопроекту.

У результаті Кримінальний кодекс доповнять статтею, яка вводить покарання терміном від 6 до 9 років. Аналогічний термін, але з верхньою планкою до 15 років, у Росії передбачений за вбивство.

При цьому, як пишуть російські ЗМІ, для багатьох російських сіл збір грибів-ягід став мало не основою економіки. У сезон всі від малого до великого вирушають у ліси. Причому для селян, на відміну від городян, щоденні багатокілометрові прогулянки з кошиками - зовсім не розвага, а вимушений захід: пенсії більшості старих людей мізерні, а молодим, щоб на неї заробити, треба зриватися і їхати до великих міст - роботи в їхніх селах і селах майже немає.

За матеріалами: Интерфакс /

Лія Ільченко, ZN.ua





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