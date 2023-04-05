У Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивства

У Росії введуть кримінальне покарання за незаконне збирання рослин і грибів, занесених до Червоної книги або охоронюваних міжнародними договорами. Такий злочин каратиметься терміном, як і вбивство, плюс штраф до 1 млн рублів, передає російський «Интерфакс».

Держдума розгляне відповідний законопроект у третьому, остаточному читанні у четвер.

При цьому автори законопроекту як приклад наводять вивезення з Росії женьшеню для збуту до Китаю.

«Часто рідкісні рослини, які мають лікарські властивості, знищуються з метою подальшого збуту в суміжних країнах. Так, наприклад, у Хабаровському та Приморському краях активно розвивається тіньовий бізнес із незаконного видобутку та контрабанди в Китай кореня женьшеню справжнього (Panax ginseng)», — наголошують автори законопроекту.

У результаті Кримінальний кодекс доповнять статтею, яка вводить покарання терміном від 6 до 9 років. Аналогічний термін, але з верхньою планкою до 15 років, у Росії передбачений за вбивство.