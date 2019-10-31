Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала

В "Слуге народа" пригрозили журналистам судом за обнародование личной переписки.

Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Фото: Факты

Попавшего в секс-скандал нардепа Богдана Яременко не будут исключать из фракции, а в «Слуге народа» пригрозили журналистам судом за обнародование личной переписки. Об этом в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады Украины после заседания фракции "Слуга народа" сообщил заместитель главы Александр Корниенко, передаёт корреспондент LB.ua.

«Мы не обсуждали этот вопрос (скандал с перепиской депутата Яременко). У меня нет никакого мнения по этому поводу. Его у меня нет. Но если серьезно и углубляться, то нужно разбираться в этой ситуации. Потому что есть информация на разных сайтах, что это вообще был пранк и так далее. Но мы же не комиссия по морали и этике и так далее», — заявил он.

Корниенко отметил, что «есть статья в Уголовном Кодексе за вмешательство в личную жизнь. Поэтому тут я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательней, что они делают. Потому что на какой-то стадии это может вызвать реакцию в ответ. То, что так делали журналисты в прошлых созывах, не означает, что они не нарушали закон. Можем поработать в суде. Я готов дать журналисту сфотографировать мой телефон, а потом пойти с ним в суд для эксперимента».

Напомним, 30 сентября глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко оказался в центре секс-скандала.

Издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Он также сказал, что ему звонила супруга, которая его "поблагодарила".

Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

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