Под Прилуками объявили эвакуацию из-за ракетных ударов

В четырех населенных пунктах Прилукского района Черниговской области объявили эвакуацию из-за ракетных ударов, отметил директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергея Болдырева в комментарии " Общественному ".

Эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец.

"Причина - из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", - подчеркнул Болдырев.