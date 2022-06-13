Под Прилуками объявили эвакуацию из-за ракетных ударов

Есть угроза распространения пожара.

Под Прилуками объявили эвакуацию из-за ракетных ударов
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

В четырех населенных пунктах Прилукского района Черниговской области объявили эвакуацию из-за ракетных ударов, отметил директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергея Болдырева в комментарии " Общественному ".

Эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец.

"Причина - из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", - подчеркнул Болдырев.


Анна Конюченко, ZN.ua





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