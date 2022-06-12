Министр обороны Китая выступил против США из-за Тайваня – Politico

В своем первом международном выступлении после вторжения РоSSии в Украину министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что стремление к независимости Тайваня - это "путь к смерти". При том, что США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня, Вэй Фэнхэ ранее говорил, что если Тайвань объявит свою независимость от Китая, Пекин несомненно начнет войну.

От Тайваня до Украины, в явных или подразумеваемых выражениях, Вэй в воскресенье нацелился на Вашингтон, удвоил готовность китайских военных к войне и придерживался тонко прокремлевской линии Пекина. Жесткие заявления - сюрприз даже для некоторых экспертов по Китаю, участвовавших в конференции “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре - прозвучали через день после того, как его американский коллега Ллойд Остин назвал Китай источником нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет журнал Politico .

Важно отметить, что Вэй был вынужден заявить, что Китай "не поставлял никакого оружия" РоSSии для ведения войны против Украины. Он также неоднократно называл это “войной” во время сессии вопросов и ответов, выходя за рамки обычного обозначения "конфликт".

По словам министра обороны Китая, последствия войны затронули Украину, РоSSию, Китай , Европу и страну, принимающую форум - Сингапур. Он не назвал США .

"Кто стоит за этим [войной в Украине]? Кто получает наибольшую выгоду?... Кто подливает масла в огонь?", - сказал он.

Вместо того чтобы просить РоSSию вывести войска, Вэй сказал, что США и НАТО пора поговорить с Россией , чтобы "создать условия для скорейшего прекращения огня".

Свое самое бескомпромиссное послание Вэй приберег для Тайваня.

"Те, кто добивается независимости Тайваня в попытке расколоть Китай , определенно ни к чему хорошему не придут. Никто и никогда не должен недооценивать решимость и способность вооруженных сил Китая защитить свою территориальную целостность", — сказал он.

"Мы будем бороться любой ценой и будем бороться до самого конца. Это единственный выбор для Китая", — добавил глава китайского минобороны.

Вэй добавил, что это будет "путь к смерти", если Тайвань провозгласит независимость от Китая.