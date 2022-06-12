Министр обороны Китая выступил против США из-за Тайваня – Politico

Он уверен, что "никто и никогда не должен недооценивать решимость и способность вооруженных сил Китая", информирует ZN.ua.

В своем первом международном выступлении после вторжения РоSSии в Украину министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что стремление к независимости Тайваня - это "путь к смерти". При том, что США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня, Вэй Фэнхэ ранее говорил, что если Тайвань объявит свою независимость от Китая, Пекин несомненно начнет войну.

От Тайваня до Украины, в явных или подразумеваемых выражениях, Вэй в воскресенье нацелился на Вашингтон, удвоил готовность китайских военных к войне и придерживался тонко прокремлевской линии Пекина. Жесткие заявления - сюрприз даже для некоторых экспертов по Китаю, участвовавших в конференции “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре - прозвучали через день после того, как его американский коллега Ллойд Остин назвал Китай источником нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет журнал Politico.

Важно отметить, что Вэй был вынужден заявить, что Китай "не поставлял никакого оружия" РоSSии для ведения войны против Украины. Он также неоднократно называл это “войной” во время сессии вопросов и ответов, выходя за рамки обычного обозначения "конфликт".

По словам министра обороны Китая, последствия войны затронули Украину, РоSSию, Китай, Европу и страну, принимающую форум - Сингапур. Он не назвал США.

"Кто стоит за этим [войной в Украине]? Кто получает наибольшую выгоду?... Кто подливает масла в огонь?", - сказал он.

Вместо того чтобы просить РоSSию вывести войска, Вэй сказал, что США и НАТО пора поговорить с Россией, чтобы "создать условия для скорейшего прекращения огня".

Свое самое бескомпромиссное послание Вэй приберег для Тайваня.

"Те, кто добивается независимости Тайваня в попытке расколоть Китай, определенно ни к чему хорошему не придут. Никто и никогда не должен недооценивать решимость и способность вооруженных сил Китая защитить свою территориальную целостность", — сказал он.

"Мы будем бороться любой ценой и будем бороться до самого конца. Это единственный выбор для Китая", — добавил глава китайского минобороны.

Вэй добавил, что это будет "путь к смерти", если Тайвань провозгласит независимость от Китая.


Александр Хребет, ZN.ua





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