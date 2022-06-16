Почему РоSSию не исключат из ООН – Кислица назвал единственный аргумент Вашингтона и Парижа

Наличие в РоSSии ядерного оружия является единственной причиной, почему страну еще не исключили из Организации Объединенных Наций, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. При этом он уверен, что роSSийский президент Владимир Путин не осмелится ее применить.

«Ядерная тема и то, что у РФ есть ядерное оружие, является единственной причиной, почему эти 30 лет мир закрывал глаза на действия РФ , и является причиной того, почему сегодня ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж как постоянные члены Совбеза не готовы вести речь об исключении РФ из состава Совбеза», – цитирует слова Кислицы в эфире телемарафона Liga.net.

Он считает, что наличие ядерного оружия в РФ является тем аргументом, из-за которого ни одна страна мира «не может себе позволить вести себя безответственно по поводу роSSийских угроз».

«Другой вопрос – готова ли РФ , в частности Путин, потому что в той системе только Путин принимает решение, готов ли он пойти на самоубийство. Потому что применение ядерного оружия, даже тактического, будет самоубийством. Я отношусь к кругу тех людей, которые считают, что он не будет этого делать, потому что его имидж сильного человека не соответствует действительности. Он действительно очень слабый человек, который не может покончить жизнь самоубийством», – заявил Кислица.