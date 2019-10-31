Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень", - сказал Зеленский, открывая заседание комиссии Украина-НАТО.

Кроме того, президент Украины выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - подчеркнул Зеленский.

В 2018 году генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс пока не будет предлагать Украине программу расширенных возможностей, которая уже была предложена Австралии, Финляндии, Швеции, Грузии и Иордании.

Напомним, 30 октября в Одессу прибыла делегация НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом. Сегодня в Киеве Столтенберг и представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Североатлантический совет является высшим политическим органом НАТО. Его визит в Украину должен был состояться еще в июле, но его отложили из-за выборов в Раду.