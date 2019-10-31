Подготовка одного судьи составляет более ста тысяч гривен

За два года Школа судей подготовила 665 кандидатов на должности судей.

Подготовка одного судьи в Национальной школе судей составляет 113 тыс 974 гривны. Об этом заявил в интервью LB.ua ректор школи Николай Онищук.

По его словам, в 2017-2019 годах Школа судей подготовила 665 кандидатов на должности судей.

"Кадровый голод в судебной системе вряд ли будет быстро преодолен. Поскольку сама подготовка кандидата на должность судьи для назначения впервые составляет не менее девяти месяцев, затем он должен пройти конкурсные процедуры, проверки, то есть весь период до назначения составит не менее полутора лет и это оптимистичный вариант", - отметил он.

Онищук также отметил, что каждый кандидат в судьи получает стипендию в размере около семи тысяч гривен.

"Стипендию получают все кандидаты на должности судей. Кто-то может быть лишен ее в случае грубых нарушений во время обучения или по собственной инициативе", - сказал он, добавив, что будет предлагать изменения в законодательство, чтобы стипендия кандидатам в судьи исчислялась в процентах к средней заработной платы судей местных судов или работников аппарата. И составляла около 11-13 тыс грн. на сегодня.