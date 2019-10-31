Подготовка одного судьи составляет более ста тысяч гривен

За два года Школа судей подготовила 665 кандидатов на должности судей.

Подготовка одного судьи составляет более ста тысяч гривен
Фото: Макс Требухов

Подготовка одного судьи в Национальной школе судей составляет 113 тыс 974 гривны. Об этом заявил в интервью LB.ua ректор школи Николай Онищук.

По его словам, в 2017-2019 годах Школа судей подготовила 665 кандидатов на должности судей.

"Кадровый голод в судебной системе вряд ли будет быстро преодолен. Поскольку сама подготовка кандидата на должность судьи для назначения впервые составляет не менее девяти месяцев, затем он должен пройти конкурсные процедуры, проверки, то есть весь период до назначения составит не менее полутора лет и это оптимистичный вариант", - отметил он.

Онищук также отметил, что каждый кандидат в судьи получает стипендию в размере около семи тысяч гривен.

"Стипендию получают все кандидаты на должности судей. Кто-то может быть лишен ее в случае грубых нарушений во время обучения или по собственной инициативе", - сказал он, добавив, что будет предлагать изменения в законодательство, чтобы стипендия кандидатам в судьи исчислялась в процентах к средней заработной платы судей местных судов или работников аппарата. И составляла около 11-13 тыс грн. на сегодня.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Помощник Зеленского признал ошибкой переговоры с ДжулианиПомощник Зеленского признал ошибкой переговоры с Джулиани
Блок рекламы


Похожие новости
Суд оштрафовал на 340 гривен военного разведчика за обнародование в "Вконтакте" фото в зоне ООС с геолокациейСуд оштрафовал на 340 гривен военного разведчика за обнародование в "Вконтакте" фото в зоне ООС с геолокацией
Минрегион заявил, что в Украине отапливают уже более 68% жилых домовМинрегион заявил, что в Украине отапливают уже более 68% жилых домов
Кабмин сократит 18 тысяч сотрудников районных администрацийКабмин сократит 18 тысяч сотрудников районных администраций
За заммэра Днепра внесли залог более 600 тысяч гривенЗа заммэра Днепра внесли залог более 600 тысяч гривен
527 тысяч украинцев в 2018 году получили разрешение на проживание в ЕС527 тысяч украинцев в 2018 году получили разрешение на проживание в ЕС
С начала года более 1 тыс. срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУС начала года более 1 тыс. срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУ
Экс-нардеп Микитась взят под стражу с залогом 80 млн гривенЭкс-нардеп Микитась взят под стражу с залогом 80 млн гривен
Суд Харькова провел заседание по делу Штепы после более чем 16-месячного перерываСуд Харькова провел заседание по делу Штепы после более чем 16-месячного перерыва
Чиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривенЧиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривен
Ивано-франковский военком: из 25 тысяч мужчин мы не можем призвать 460 человек, никто не хочет идтиИвано-франковский военком: из 25 тысяч мужчин мы не можем призвать 460 человек, никто не хочет идти
Последние новости
Подгружаем последние новости