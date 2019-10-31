"Европейская Солидарность" зарегистрировала проект заявления ВРУ к НАТО о получении ПДЧ

Профильный комитет примет решение на следующем собрании.

"Европейская Солидарность" зарегистрировала проект заявления ВРУ к НАТО о получении ПДЧ
Фото: facebook/Владимир Струмковский

"Европейская Солидарность" зарегистрировала проект заявления Верховной Рады о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - об обретении полноправного членства в Альянсе.

Об этом сообщила народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Нас тревожат заявления из властного лагеря,что никто нам сейчас ПДЧ не даст, а значит, не стоит и настаивать. Если бы мы были "реалистами", строили внешнюю политику по принципу "никто нам безвиз, пока идет война, не даст" и не давили на наших партнеров, то до сих пор бы Украина не имела бы ни Соглашения об ассоциации, ни безвиза", - написала политик на своей странице в фейсбуке.

Также парламентарий подчеркнула, что не надо еще раз просить ПДЧ. Ведь Украина подала соответствующее обращение еще в 2008 году. Но надо актуализировать нашу позицию в этом вопросе.

"Предлагаем обратиться к НАТО с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ, и ожидаем, что парламенты стран-членов Альянса будут способствовать получению Плана", - отметила политик.

Ирина Геращенко отметила, что Украина в этом вопросе должна говорить, давить и добиваться своего.

Также народный депутат сообщила, что сегодня на профильном комитете внешних отношений рассмотрение этого заявления было включено в повестку дня.

"Правда, само решение комитет примет только на следующем собрании", - добавила она.

Резюмируя, политик отметила, что упрек господина Яременко, что предыдущая власть мало сделала во внешней политике и для интеграции с НАТО - услышан. И предложила "слугам" показать пример и сделать больше в этом направлении.

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