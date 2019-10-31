СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками

Нардеп пишет, что женат и что он "новый человек в политике".

СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
Богдан Яременко
Фото: Анна Стешенко

Журналисты показали новую порцию переписок главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Фото переписки опубликовало в фейсбуке издание "Буквы".

На снимках видно, что Яременко общается с 18 (20)-летней девушкой и спрашивает ее: "Сколько тебе денег нужно в месяц?".

Другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

Напомним, утром издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Он ткаже сказал, что ему звонила супруга супруга, которая его "поблагодарила".

Позже депутат заявил, что публиковать фото переписки - это "не журналистика, а идиотизм".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Помощник Зеленского признал ошибкой переговоры с ДжулианиПомощник Зеленского признал ошибкой переговоры с Джулиани
Блок рекламы


Похожие новости
Яременко могут отстранить с поста главы внешнеполитического комитетаЯременко могут отстранить с поста главы внешнеполитического комитета
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандалаЯременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Нардеп Яременко извинился перед женой, детьми и ПрезидентомНардеп Яременко извинился перед женой, детьми и Президентом
В доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИВ доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИ
САП расследует переписку МедяникаСАП расследует переписку Медяника
Учителя из-за долгов по зарплате перекрыли международную трассу в Житомирской областиУчителя из-за долгов по зарплате перекрыли международную трассу в Житомирской области
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
ГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа ДубневичаГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа Дубневича
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
ВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа ИщенкоВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа Ищенко
Последние новости
Подгружаем последние новости