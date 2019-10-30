Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах

Ранее действовавший мораторий утратил силу почти десятилетие назад.

Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
Фото: grinchenko-inform.kubg.edu.ua

Верховная Рада запретила проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых древостоях, рубок главного пользования и любых сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе.

Об этом говорится в законопроекте №0873, за который в среду проголосовал 301 народный депутат.

Пихтово-буковые древостои - это буковые леса, в составе которых пихта составляет не менее 20% по запасу.

Согласно решению Рады в таких древостоях на крутых склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей допускаются только выборочные рубки формирования и оздоровления лесов.

Авторы документа напоминают, что в 2000 году был введен мораторий на проведение сплошных вырубок главного пользования на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона на 10 лет, но в 2011 году он прекратил действовать.

"Это ухудшило охрану важных в экологическом, санитарно-гигиеническом, почвозащитном и рекреационном значении категорий лесов", - отметили авторы инициативы в пояснительной записке, добавив, что такая ситуация усиливает вероятность возникновения лавин, селей, оползней и наводнений в Карпатском регионе.

Также в документе прописан запрет вырубок главного пользования в национальных природных парках и заказниках.

Кроме того, в документе прописана необходимость расширить до 20% территорию природно-заповедных территорий и объектов до 2020 года в Карпатском регионе.

Вырубками формирования и оздоровления лесов являются мероприятия, направленные на повышение устойчивости и продуктивности леса, на оздоровление и усиление защитных функций.

Напомним, что 20 октября Кабинет министров в воскресенье утвердил трехлетнюю государственную программу развития региона Украинских Карпат на период 2020-2022 годов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Нардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфеНардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфе
Блок рекламы


Похожие новости
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образованияРада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образования
Рада на этой неделе рассмотрит законы о санкциях за кнопокодавство и о деофшоризацииРада на этой неделе рассмотрит законы о санкциях за кнопокодавство и о деофшоризации
Рада приняла в первом чтении законопроект под анбандлинг ГТСРада приняла в первом чтении законопроект под анбандлинг ГТС
Рада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичмановРада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичманов
Рада приняла законопроект о верификации соцвыплатРада приняла законопроект о верификации соцвыплат
Рада приняла изменения в Таможенный кодекс по защите интеллектуальной собственностиРада приняла изменения в Таможенный кодекс по защите интеллектуальной собственности
Рада ввела денежное вознаграждение для обличителей коррупцииРада ввела денежное вознаграждение для обличителей коррупции
Рада назначила своим представителем в КС депутата от "Слуги народа" СовгирюРада назначила своим представителем в КС депутата от "Слуги народа" Совгирю
Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиковРада ввела наказание для депутатов-прогульщиков
Последние новости
Подгружаем последние новости