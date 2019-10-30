Командование ООС ввело на Донбассе "желтый" режим и разъяснило, что это значит

В штабе ООС разъяснили, что это значит.

Командование операции Объединенных сил с 28 октября объявило на Донбассе "желтый" режим.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

Во время действия "желтого режима" нахождение и перемещение людей осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом проводится досмотр личных вещей и транспорта.

Военнослужащие и правоохранители имеют в этот период специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае их отсутствия - задерживать их для установления личности;

- проводить личный досмотр граждан, а также досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и грузов;

- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

При определенных условиях обстановки разрешается:

- временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов, не допускать транспортные средства или граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства;

- использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц не привлеченных к ООС сил установлены следующие ограничения:

- въезд (выезд) в район проведения операции;

- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

- допущение представителей органов;

- хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременной стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградной, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

- осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;

- использование в транспортных средствах любых радиостанций;

- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

- посещение лесных массивов и отдельных районов местности;

- перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

- ограничение движения транспорта по объездным путям;

- выполнение мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за разведения войск в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка действует "желтый" пропускной режим, согласно которому сюда разрешен въезд только людям, которые прописаны на этой территории. То есть никаких журналистов, никаких волонтеров сюда пропускать не будут.