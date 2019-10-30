Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Напомним, 28 октября на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины роSSийская сторона поднимала вопрос разрешения для завершения строительства "Северного потока-2". Как рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала.

Однако, по словам источников из Еврокомиссии, среди аргументов "Газпрома" был тезис: "наш проект, не только чисто коммерческий, но и вполне проевропейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами".

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Дания оставалась единственной страной, не выдавшей "Газпрому" разрешение на строительство на своей территории. В июне компания Nordstream 2 AG отозвала начальную заявку, поданную в 2017 году, о прокладке газопровода через территориальные воды страны к югу от Борнхольма. DEA рассматривала такжде две другие заявки. Сообщалось, что данный процесс будет завершен, как только будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также аспектов, связанных с безопасностью.