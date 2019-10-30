Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса

Президент анонсировал государственную стратегию реинтеграции Донбасса и Крыма.

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру на Донбассе.

Об этом он сказал на Форуме единства в Мариуполе.

"Первый этап - это завершение горячей стадии и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время", - сказал президент Украины.

Фото: Макс Левин

"Второй неотъемлемый этап - примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы затянулись раны? Это сложный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички возле открытой канистры бензина - одно неосторожное движение, одно неправильное заявление может все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта", - сказал президент Украины.

"И третий - безопасная реинтеграция не на бумаге, а реальная. Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить и даже состоялось частичное примирение. Но не произошло главного - возвращения территории", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украину такой вариант не устраивает. Государство рассчитывает на полноценное возвращение Донбасса.

"После пяти лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и - напоминаю - Крыма", - добавил Зеленский.

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