Конгресс США признал геноцид армян турками в начала XX века и принял законопроект о санкциях против Турции

"Никогда не поздно признать геноцид, но особенно своевременно это сегодня".

Конгресс США признал геноцид армян турками в начала XX века и принял законопроект о санкциях против Турции
Фото: Wiki

Конгресс США 29 октября проголосовал за признание геноцидом массовые депортации и убийства армян в Османской империи, которые произошли в 1915 году.

За принятие резолюции проголосовали 405 человек, 11 - против, пишет "Настоящее время".

"Никогда не поздно признать геноцид, но особенно своевременно это сегодня", - заявил инициатор резолюции демократ Адам Шифф. Он также признал, что спешное рассмотрение резолюции связано с ухудшением отношений с Турцией.

В последние два года отношения между Вашингтоном и Анкарой резко ухудшились из-за решения турецкой стороны (входит в состав НАТО) закупать системы ЗРК у РоSSии в 2018-м и развернуть военную операцию против курдов на севере Сирии в 2019-м, а также отказа США поставлять военные вертолеты для Анкары в кратчайшие сроки.

В 2016 году аналогичное решение Бундестага привело к резкому ухудшению отношений Турции и Германии.

Турция не признает термин "геноцид", который используется для характеристики событий начала прошлого века в Османской империи. Согласно официальной позиции Анкары, жертвы при перемещении армян были непреднамеренными.

Кроме того, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов поддержала законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за военного вторжения на север Сирии. Новые санкции одобрили 403 конгрессмена, 16 высказались против.

"Законопроект создает стимулы для того, чтобы Турция соблюдала режим прекращения огня. Если они не будут его соблюдать, то наступят последствия в виде жестких санкций", – цитирует "Голос Америки" старшего республиканского конгрессмена комитета международных дел Майкла Маккола

Принятый законопроект предусматривает запрет на продажу Турции оружия для использования в Сирии, наказание турецких финансовых институтов, причастных к военному сектору, и требует подготовить доклад об активах и финансах турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Одобренный во вторник законопроект о санкциях против Турции должен быть принят Сенатом и подписан президентом, чтобы стать законом.

Ранее в этом месяце Палата представителей 354 голосами "за" при 60 "против" приняла резолюцию, осуждающую решение администрации Трампа вывести американские войска из Сирии.

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