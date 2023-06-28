Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Зеленський подякував парламенту країни за історичне голосування.
Глава Української держави Володимир Зеленський подякував хорватському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, інформує
"Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними", - зазначив Зеленський у
Раніше повідомлялося про те, що Палата депутатів Люксембургу прийняла постанову, у межах якої визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Станом на червень 2023 року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 31 країна світу.