Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський подякував парламенту країни за історичне голосування.

Глава Української держави Володимир Зеленський подякував хорватському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, інформує ZN.ua .

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"Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними", - зазначив Зеленський у Twitter.

Раніше повідомлялося про те, що Палата депутатів Люксембургу прийняла постанову, у межах якої визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Станом на червень 2023 року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 31 країна світу.