На выборах президента Аргентины победил кандидат от оппозиции Фернандес

Экс-президент Киршнер станет вице-президентом.

На выборах президента Аргентины победил кандидат от оппозиции Фернандес
Кристина Фернандес де Киршнер

Левоцентристский кандидат от оппозиции Альберто Фернандес побеждает на выборах президента Аргентины, которые прошли в минувшие воскресенье.

Об этом сообщает "Голос Америки".

После подсчета почти 98% бюллетеней Фернандес набирает 48,04% голосов против 41% у действующего президента, представителя праволиберальных сил Маурисио Макри.

По аргентинскому законодательству, победителем президентской гонки уже в первом туре признается кандидат, который набрал больше 45% голосов, либо 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.

Победа Фернандеса означает, что экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер станет вице-президентом.

Напомнми, Киршнер руководила страной с декабря 2007 по декабрь 2015 года, а до этого четыре года Аргентину возглавлял ее муж Нестор, умерший в 2010 году.

После победы Макри в отношении Киршнер было заведено уголовное дело о государственной измене. По версии следствия, она и ее сторонники якобы покрывали вероятного заказчика теракта летом 1994 года в здании Аргентинского еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе. В результате взрыва погибли 85 человек, свыше 250 получили ранения. Это был самый масштабный теракт в истории Аргентины.

Макри уже признал свое поражение и объявил об этом своим сторонникам. Фернандес в свою очередь поблагодарил "аргентинский народ, который пошел голосовать" и таким образом "установил новый порядок для Аргентины", и заявил, что будет сотрудничать с Макри, чтобы справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране.

Выборы в Аргентине проходили на фоне масштабного недовольства политикой Макри, при чьем правлении уровень инфляции достиг за год 56%, а число тех, кто живет за чертой бедности, превысило треть населения (35%).

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