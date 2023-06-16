Банкова зайшла в глухий кут: Усі кандидати на посаду глави КМДА і КМВА відмовилися від портфеля

Це стало відомо після вечірньої наради, яка сьогодні, за даними декількох джерел, пройшла у президента Зеленського.

На Банковій триває обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента, інформує ZN.ua .

© Офіс президента

Йшлося про основного кандидата на посаду — ексглаву Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, та запасного – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

За інформацією ZN.UA, сьогодні ввечері обидва кандидати відмовилися від посади, тому "зачистку" столиці поки можна вважати призупиненою.

Водночас, за деякими джерелами, у кулуарах обговорювався ще один варіант — кандидатура колишнього помічника ексзаступника голови ОПУ Кирила Тимошенка. Однак бекграунд Юрія Голика, якого добре знають у НАБУ, точно не для софітів. Тому його згода допомогти президенту теж малоймовірна.

Таким чином, на сьогодні основне завдання Банкової — знайти людину, яка погодиться сісти одразу у два крісла в Києві та реалізувати план Зеленського зі знищення місцевого самоврядування в столиці України.

Раніше ZN.UA повідомляло, що за результатами перевірок у Києві та інших областях можуть бути зняті не лише Кличко та Попко, а й майже всі голови районних державних адміністрацій столиці, плюс — низка голів обласних військових адміністрацій та їхніх заступників.