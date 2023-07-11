ППО збила усі «шахеди», якими росіяни вдарили по Києву – КМВА

Столицю атакували з повітря вдруге від початку місяця.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися сьогодні, 11 липня, в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. «Знову раз дякуємо ППО за відмінну роботу!», - додав очільник КМВА. Він зауважив, що росіяни вдруге протягом цього місяця атакували Київ з повітря, інформує ZN.ua .

Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ . Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 4.25 росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, які зайшли до столичного регіону з півдня. У місті пролунали вибухи, пов’язані з роботою ППО. Повітряна тривога тут тривала близько години.