Бен Воллес може залишити посаду міністра оборони Британії

Міністр, який відзначився невдалим висловом про Україну цього тижня, може завершити політичну кар'єру.

Бен Воллес розглядає можливість залишити посаду міністра оборони в британському уряді, повідомляє The Times, інформує ZN.ua.

Бен Воллес може залишити посаду міністра оборони Британії
© Anadolu Agency

Повідомляється, що Ріші Сунак готується перезавантажити свій уряд до наступних виборів і, ймовірно, зробить це після того, як парламент у вересні повернеться до роботи після літніх канікул.

Як пише видання, 53-річний Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він розмірковує над тим, аби залишити посаду.

Він обіймав міністерське крісло за трьох прем’єр-міністрів і допомагав керувати відповіддю Великобританії на низку військових криз, зокрема і на вторгнення Росії в Україну.

Однак прем’єр-міністру не вдалося переконати президента Байдена та інших світових лідерів у тому, що Воллес має стати генеральним секретарем НАТО. Публічна відмова від посади, якої прагнув Воллес, змусила деяких його колег засумніватися, чи хоче він залишитися в політиці.

Воллес, який був близьким соратником Бориса Джонсона, розглядає можливість повністю залишити політику. Він продовжує підтримувати Сунака та уряд, і, за словами джерел, його рішення не пов’язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.

«Ця перестановка стосується майбутнього, Ріші представить громадськості більш свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не балотуватиметься на виборах, тому для нього здається саме час відійти від політики», — повідомило джерело.

Сунак, ймовірно, захоче замінити Воллеса на більш лояльного міністра. Найімовірнішим суперником вважається Джон Глен, головний секретар казначейства, який був молодшим міністром фінансів протягом усього перебування Сунака на посаді канцлера. Округ Ґлена в Солсбері має міцні військові зв’язки, і він працював у спеціальному комітеті оборони.

Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

Цього тижня Воллес викликав суперечки, коли заявив, що Велика Британія не «Amazon» і не служба з доставки зброї в Україну, а також що українцям варто було би бути більш вдячними.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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