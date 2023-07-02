Дагестанці відмовилися воювати проти України – Генштаб

В російських військах почастішали випадки дезертирства.

Близько 50 російських військовослужбовців, етнічних дагестанців, зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

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В Генштабі кажуть, що на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати ворога в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Водночас, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості “живого щита”. Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.