Майк Пенс, який зараз бореться за пост президента США, відвідав Україну

Він став першим серед нинішніх кандидатів у президенти США від Республіканської партії, хто зустрівся з Зеленським під час кампанії.

Майк Пенс, який зараз бореться за пост президента США, відвідав Україну
© Офіс президента України

Сенатор від Республіканської партії, колишній віце-президент США Майк Пенс 29 червня відвідав Україну з неанонсованим візитом і зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Це перший візит Пенса в Україну за час повномасштабної війни, повідомляє Офіс президента.

Глава держави висловив подяку за «гучний голос Майка Пенса на підтримку України» в Республіканській партії, яка, як відомо, далеко не так завзято підтримує військову допомогу Києву, як демократи на чолі з чинним президентом Джо Байденом.

Офіс президента зазначає, що Зеленський «докладно поінформував» Пенса про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні, наголосив на важливості посилити оборонну допомогу Україні (артилерія, далекобійна зброя, літаки F-16) та дати Києву визначеність щодо членства НАТО під час Вільнюського саміту в липні.

«Приїхати сюди просто як звичайний громадянин, мати можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення - це лише зміцнює мою рішучість робити свій внесок, продовжувати закликати до сильної підтримки Америки нашим українським друзям і союзникам», - сказав Пенс у коментарі NBC.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Пенс «абсолютно чітко розуміє, що таке Росія».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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