«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати

Бута висунула ЛДПР, він став її членом

Російського торговця зброєю Віктора Бута, якого Вашингтон у грудні 2022 року обміняв Москві на американську баскетболістку Брітні Ґрінер, Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) затвердила своїм кандидатом на виборах до законодавчих зборів Ульяновської області. Бут зазначений у документах, як член ЛДПР. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція «ТАСС», інформує ZN.ua.

«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати
© Скріншот Youtube

Нагадаємо, що регіональні вибори у Росії заплановані на 10 вересня цього року. Центральна виборча комісія країни-агресора ухвалила рішення про проведення «виборів» в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. У ЄС назвали ці плани черговим порушенням міжнародного права. Раніше Держдума РФ ухвалила зміни до законодавства, які дозволяють проводити у Росії вибори під час воєнного стану.

Віктора Бута називають «торговцем смертю» та «руйнівником санкцій» за його здатність обходити ембарго на постачання зброї. До затримання американськими спецслужбами в 2008 році він був одним із найбільш розшукуваних людей у світі. Бут продавав зброю державам-ізгоям, групам повстанців і диктаторам в Африці, Азії та Південній Америці.


Стас Константинов, ZN.ua





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