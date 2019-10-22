Экс-главный военный прокурор Матиос уволен с военной службы

Основание увольнения - "в связи с проведением организационных мероприятий".

Экс-главный военный прокурор Матиос уволен с военной службы
Фото: ТСН

Экс-заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос уволен с военной службы.

Об этом Матиос сообщил на своей странице в фейсбуке, опубликовав фотокопию выписки из приказа о его увольнении с военной службы. Документ датирован 15 октября.

По словам Матиоса, он получил приказ об увольнении с военной службы, подписанный министром обороны Андреем Загороднюком, с формулировкой основания увольнения "в связи с проведением организационных мероприятий".

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Напомним, Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года. В начале сентября новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса, а военную прокуратуру назвал ненужной.

По приказу Рябошапки Матиос был исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

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