США направлять до Гааги прокурора для розслідування злочинів Росії проти українців

Мін'юст США також призначить постійного радника з правових питань у Києві.

США призначили свого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ІСРА), який запрацює влітку в Гаазі на базі Євроюсту. Про це повідомив генпрокурор США Меррік Гарленд під час зустрічі із генпрокурором України Андрієм Костіним, інформує Мін'юст США, інформує ZN.ua.

США направлять до Гааги прокурора для розслідування злочинів Росії проти українців
© Офіс генпрокурора

"Під час нашої сьогоднішньої зустрічі Генеральний прокурор і я обмінялися новинами про нашу роботу з Об'єднаною слідчою групою України, або JIT. Заснована на партнерстві семи країн, JIT розслідує основні міжнародні злочини, скоєні в Україні", - розповів Гарленд.

За його словами, Мін'юст також планує цього літа направити до посольства США у Києві постійного юрисконсульта. Цей радник працюватиме з українськими партнерами з цілої низки складних питань у сфері правосуддя.

Генпрокруор США додав, що оперативна група KleptoCapture — команда прокурорів, агентів, аналітиків, перекладачів та інших співробітників — продовжує порушувати судові справи і заарештовувати кремлівських і російських військових посібників, що підпадають під санкції. Конфісковані у російських олігархів активи буде використано для відновлення України.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості для свого народу. І ми працюватимемо стільки, скільки потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму", - зазначив Гарленд.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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