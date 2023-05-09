Заволодів майже 4 млн грн речових доказів: оголошено підозру експрокурору

Правоохоронні органи вирішують питання щодо запобіжного заходу для зловмисника.

Правоохоронці повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем колишньому прокурору однієї з окружних прокуратур Миколаївської області за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua .

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"За даними слідства, будучи прокурором у кримінальному провадженні, він заволодів понад 3,8 млн грн, які визнані речовими доказами. Ці кошти зберігались у його службовому кабінеті", – уточнили там.

Фігуранта наразі звільнено з прокуратури. Після оголошення підозри вирішується питання про призначення йому запобіжного заходу.