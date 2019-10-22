"Европейская солидарность" обвинила канал "1+1" в нарушении журналистких стандартов

Партия "Европейская солидарность" обвинила телеканал "1+1" в нарушении журналистских стандартов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

"Провластный телеканал "1+1" пробил очередное моральное дно. В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично пятого президента Украины Петра Порошенко, который таким образом якобы лично «шантажирует» винничан. Вынуждены напомнить, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета. Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог, не может и не мог быть причастным к формированию никаких тарифов", - отмечают в партии.

"Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти", - резюмируют в пресс-службе.