Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"

упц, Церква, монастир, скрін

На Горбаківському водозаборі (поблизу Гощі) воду освятив московський піп Михаїл Петров. Його запросили представники облводоканалу.

Про це пише пресслужба Рівненської обласної ради.

Очільника обласного водоканалу викликали на розмову. Він так і не зміг пояснити, чия була ідея запросити представника УПЦ МП на освячення води.

В облраді наголосили, що таке рішення було безглуздим та диким. Московські попи благословляють росіян заливати Україну кров’ю і в той же час освячують у нас воду.

кран, вода

В облводоканалі також оприлюднили пост зі світлиною московського попа. У дописі наголосили, що освячена вода тече на Водохреще у кранах рівнян. Після розголосу пост видалили.

На Рівненщині пообіцяли знайти винного у відвертій провокації та ухвалити кардинальні рішення.


Алексей Ионов, politeka.net





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