Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
На Горбаківському водозаборі (поблизу Гощі) воду освятив московський піп Михаїл Петров. Його запросили представники облводоканалу.
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Очільника обласного водоканалу викликали на розмову. Він так і не зміг пояснити, чия була ідея запросити представника УПЦ МП на освячення води.
В облраді наголосили, що таке рішення було безглуздим та диким. Московські попи благословляють росіян заливати Україну кров’ю і в той же час освячують у нас воду.
В облводоканалі також оприлюднили пост зі світлиною московського попа. У дописі наголосили, що освячена вода тече на Водохреще у кранах рівнян. Після розголосу пост видалили.
На Рівненщині пообіцяли знайти винного у відвертій провокації та ухвалити кардинальні рішення.