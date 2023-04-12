КНДР шостий день ігнорує дзвінки Південної Кореї через міжкорейський канал зв'язку

КНДР та Південна Корея зазвичай проводять дві телефонні розмови щодня.

Північна Корея шостий день поспіль не відповідає на щоденні рутинні дзвінки Південної Кореї через міжкорейський канал зв'язку. Про це повідомляє Yonhap , інформує ZN.ua .

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За даними Міністерства з питань об’єднання Південної Кореї, КНДР не відповіла на регулярні дзвінки о 9 ранку у середу, 12 квітня. Північна Корея не відповідає на дзвінки Південної Кореї з минулої п'ятниці. Заклик Сеула до відкриття переговорів через військові лінії зв'язку також залишився без відповіді.

КНДР та Південна Корея зазвичай проводять дві телефонні розмови щодня, о 9.00 і 17.00.

У липні 2021 року КНДР відновила міжкорейську гарячу лінію, приблизно через рік після того, як розірвала канал зв'язку на знак протесту проти кампаній сеульських активістів з розповсюдження листівок з критикою Пхеньяна.

Лінія зв'язку була знову перервана в серпні того ж року приблизно на два місяці на знак протесту проти військових навчань між Сеулом і Вашингтоном.

Останнє призупинення роботи гарячих ліній відбулося на тлі посилення напруженості на Корейському півострові після нещодавніх випробувань Північною Кореєю зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї та США .

У вівторок, 11 квітня, міністр з питань об'єднання Південної Кореї Квон Янг-Се висловив «глибокий жаль» з приводу «одностороннього і безвідповідального» кроку Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея може провести випробування міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на більш низькій, довшій траєкторії, а також сьоме ядерне випробування вже цього року, щоб вдосконалити свої збройні можливості. Про це заявили законодавці Південної Кореї, посилаючись на представників розвідки.