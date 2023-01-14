Українським ТБ провайдерам почали надходити дивні листи від ОВА з проханням перенести канал Рада на "елітну" кнопку - документ

Учасники ринку телекомунікаційних послуг України повідомляють про дивну тенденцію, яка розпочалася з початку 2023 року. За їхніми словами, місцевим провайдерам, які надають населенню телекомунікаційні послуги, почали дзвонити з військових адміністрацій із дивним проханням – переставити телеканал Рада у мережах провайдерів на "дорогу" 10 кнопку. Низка з них посилається на "закон Президента".

У деяких областях представники військових адміністрацій також почали розсилати учасникам ринку офіційні листи, інформує Апостроф.

"Згідно з дорученням Офісу Президента України просимо розмістити телеканал "Рада" на 10-у кнопку у користувачів, тобто на 10 позицію в порядку каналів на головних станціях провайдерів", - йдеться в листі від заступника голови Полтавської обласної військової адміністрації Олексія Бруслика.

Повідомляється також, що комунікація проводиться як від ОВА, так і від представників Мінцифри.

За словами учасників ринку, будь-яка перестановка каналів у мережі провайдера супроводжується великими ризиками як в технічному, так і в юридичному плані.

У технічному - це ризики, що в абонента може пропасти сигнал. Провайдери роблять перестановку каналів раз на рік, при цьому змінюється частотний план. За місяць попереджають абонентів, адже їм для оновлення необхідно буде пересканувати канали у телевізорі. Без попередження перестановка каналів призводить до того, що абоненти взагалі залишаються без телеканалів. Підвищується навантаження на кол-центри, провайдери починають стикатися зі звинуваченнями користувачів та їх відпливом.

В юридичному та фінансовому плані провайдер стикається з ще більшими ризиками – оскільки з кожним правовласником каналу підписується договір на трансляцію, в якому чітко вказується, на якій частоті та на якому каналі вестиметься трансляція. Недотримання договору загрожує судовими позовами та фінансовими втратами для провайдера.


Іван Троянов, Апостроф





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