Війна не змінила співпрацю Китаю та РФ в оборонному секторі, напрацьованами каналами можуть таємно постачати зброю – CNN

Китайські державні оборонні фірми підтримували торгові відносини з російськими оборонними компаніями, які потрапили під санкції, протягом останнього року, незважаючи на те, що багато провідних економік світу розірвали зв’язки з Москвою та компаніями, які продовжують атакувати Україну, пише CNN .

Митні документи показують, що протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies зробив щонайменше дюжину поставок, включно з деталями для вертольотів і радіообладнанням повітря-земля, російській фірмі, на яку США ввели санкції за зв’язок з війною.

Довгостроковий торговельний партнер Poly Technology – Улан-Уденський авіаційний завод, постачальник вертольотів військового класу – також продовжував надсилати запчастини та вертольоти пекінській компанії минулого року.

Більшість деталей для гелікоптерів, які постачалися до Росії, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е.

Три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Mi-171SH, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях Москви в Україні.

Митні записи взяті у двох компаній, які аналізують торгові дані - Import Genius та C4ADS.

При цьому CNN підкреслює: немає конкретних доказів того, що будь-який із зазначених товарів безпосередньо використовується у війні. Військові експерти та експерти з безпеки кажуть, що запчастини, відправлені китайською фірмою в Росію, є базовим обладнанням для літаків російського виробництва, яке може бути частиною існуючих контрактів і стандартних ділових відносин між компаніями.

Але минулорічна торгівля підкреслює міцні зв’язки між ключовими гравцями в підтримуваних державою оборонних секторах з обох сторін – відносини, які зміцнилися за останнє десятиліття, коли Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін розробили стратегічну угоду.

Експерти кажуть, що такі добре налагоджені мережі можуть бути використані, якщо Пекін надасть пряму смертоносну допомогу для воєнних зусиль Кремля.

Західні лідери попереджають, що Китай розглядає такий крок. Пекін заперечував це, неодноразово захищав свою «нормальну» торгівлю з Росією та критикував «односторонні» санкції проти Москви.

Путін та Сі оголосили про «безмежне» партнерство за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну. Після розпаду Радянського Союзу процвітала сильна, але явно одностороння торгівля зброєю, під час якої Росія продавала свою кращу зброю Китаю. Зовсім недавно швидка модернізація китайської армії почала змінювати цю динаміку. У 2021 році Путін похвалився тим, що дві країни «спільно розробляють певні високотехнологічні типи зброї» і високо оцінив їхні спільні військові навчання, які також розширили масштаб і географію.

На передовій цих відносин знаходяться пов’язані з державою військові підрядники. За словами Алекса Габуєва, старшого наукового співробітника міжнародного аналітичного центру Фонду Карнеґі за міжнародний мир, їх інтегрують у «все більш складний ланцюжок поставок».

Китай обережно обходив масштабні покарання Заходу проти тих, хто підтримує Росію, хоча 10 китайських компаній постраждали від санкцій США . Але головне питання для західних чиновників полягає в тому, чи може Китай використати існуючі відносини в галузі оборони для постачання смертоносної допомоги для військових зусиль Кремля, якому, як вважається, не вистачає боєприпасів і зброї. Минулого місяця стало відомо, що представники розвідки США вважають, що уряд Китаю розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.

7 березня новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай «не надав зброї жодній зі сторін» російської війни, і назвав стурбованість США з цього приводу лицемірством.

Спостерігачі за зовнішніми справами Китаю кажуть, що його лідери добре усвідомлюють репутаційний та економічний збиток, якщо їхні дії сприйматимуть як військову підтримку Москви, і багато хто скептично ставиться до того, що Пекін піде на такий крок, щоб допомогти Росії, яка має ядерну зброю.