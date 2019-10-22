Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РоSSии, - Герус

"Импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления и не несет угрозы энергобезопасности Украины".

Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РоSSии, - Герус
Андрей Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Кабинет министров установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РоSSии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Это уже сегодня действует - такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%", - сказал он.

По словам Геруса, украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии в страну, и вмешаются в случае превышения 5%-го порога общего объема потребления из одного источника. Он также отметил, что в настоящее время импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет какой-либо угрозы энергобезопасности Украины.

"Этот объем никакой угрозы нам не несет, он в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт роSSийской электроэнергии был больше 1000 МВт. Это в 10 раз больше, чем сейчас. Вопрос мониторинга – выставить какие-то маркеры, выше которых мы не допускаем импорт, и выставить механизмы, которые будут работать", - сказал Герус.

По его убеждению, текущий импорт электроэнергии из Беларуси, который может вырасти в 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, никак не повлияет на деятельность украинского "Энергоатома".

"Межгосударственное сечение Украина-Беларусь 900 МВт, текущая мощность импорта – около 300 МВт, в отопительный сезон она может вырасти, возможно, еще на 200 МВт. Новый блок АЭС – это уже в следующем году. Мы обсуждали ситуацию с "Энергоатомом", и если этот импорт будет им вредить - будем принимать меры. Хотя вряд ли он может навредить, потому что "Энергоатом" на рынке выиграет любую конкуренцию, поскольку импорт сейчас идет по цене 1,4 грн/кВт-ч, что в два раза выше цены "Энергоатома", - добавил Герус.

Напомним, Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

В 2014 году Украина импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из РоSSии, в 2015 года – 2 млрд 295,9 млн кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт э/э из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").

С 1 июля 2019 года впервые в своей истории Украина импортировала электроэнергию из ЕС. Поставки осуществлял независимый поставщик электроэнергии компания "Эру Трейдинг". Новая модель рынка электроэнергии запущена в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, снимает ограничения на импорт электроэнергии.

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