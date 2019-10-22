Участник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежища
Иностранец преследуется властями РФ.
Вчера в пункт пропуска «Сеньковка», в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин РФ, который попросил политического убежища. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Во время прохождения пограничного контроля он обратился к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.
После проведения необходимых мероприятий гражданина соседней страны правили в органы Государственной миграционной службы Украины.
Напомним, 13 мая пограничники задержали двух человек, которые пытались попасть в Украину вне пункта пропуска. Оказалось, что задержанные супруги бежали из РФ с целью получения политического убежища в Украине.
Мужчина рассказал, что создал интернет-страницу где в основном, выражал недовольство властью РФ, негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене, а также рекламировал других роSSийских оппозиционных блогеров.
Из-за этого в адрес россиянина и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.
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Политика
22.10.2019 14:11