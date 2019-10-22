?Участник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежища

Вчера в пункт пропуска «Сеньковка», в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин РФ , который попросил политического убежища. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Во время прохождения пограничного контроля он обратился к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданина соседней страны правили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 13 мая пограничники задержали двух человек, которые пытались попасть в Украину вне пункта пропуска. Оказалось, что задержанные супруги бежали из РФ с целью получения политического убежища в Украине.

Мужчина рассказал, что создал интернет-страницу где в основном, выражал недовольство властью РФ , негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене, а также рекламировал других роSSийских оппозиционных блогеров.

Из-за этого в адрес россиянина и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.