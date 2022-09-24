Понад 700 людей затримано на російських антимобілізаційних протестах - ЗМІ

За даними незалежної моніторингової групи ОВС-Інфо, у суботу російська влада затримала понад 700 осіб на акціях протесту проти часткової мобілізації, оголошеної цього тижня президентом Владіміром Путіним.

Група поліцейського моніторингу нарахувала щонайменше 726 осіб, затриманих у 32 містах Росії, майже половина з них у Москві, на мітингах після часткової мобілізації.

За словами журналіста AFP , у центральних районах Чистих ставків у Москві було багато поліцейських.

Більшість протестувальників проходили повз або стояли на місці — поодинці чи невеликими групами — щоб їх не помітила та не затримала поліція.

Агентство AFP повідомило, що поліція затримала близько 20 людей.

"Ми не гарматне м'ясо!" — кричала жінка, і її забирали поліцейські.

У другому за величиною місті Росії, Санкт-Петербурзі, агентство AFP побачило міліцейський фургон із приблизно 30 затриманими. Протестувальники у Санкт-Петербурзі також намагалися бути обережними — поліція змітала всіх підозрюваних.

22-річний Ілля Фролов тримав табличку із написом «мир».

"Я хочу висловити свою незгоду з тим, що відбувається... Я не хочу воювати за Путіна", - сказав він.

«Я проти війни та проти мобілізації. Я боюсь за молодь», - сказала 70-річна Наталія Дубова.