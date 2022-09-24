Понад 700 людей затримано на російських антимобілізаційних протестах - ЗМІ
Протести проходять у 32 містах Росії.
За даними незалежної моніторингової групи ОВС-Інфо, у суботу російська влада затримала понад 700 осіб на акціях протесту проти часткової мобілізації, оголошеної цього тижня президентом Владіміром Путіним.
Група поліцейського моніторингу нарахувала щонайменше 726 осіб, затриманих у 32 містах Росії, майже половина з них у Москві, на мітингах після часткової мобілізації.
За словами журналіста
Більшість протестувальників проходили повз або стояли на місці — поодинці чи невеликими групами — щоб їх не помітила та не затримала поліція.
Агентство AFP повідомило, що поліція затримала близько 20 людей.
"Ми не гарматне м'ясо!" — кричала жінка, і її забирали поліцейські.
У другому за величиною місті Росії, Санкт-Петербурзі, агентство AFP побачило міліцейський фургон із приблизно 30 затриманими. Протестувальники у Санкт-Петербурзі також намагалися бути обережними — поліція змітала всіх підозрюваних.
22-річний Ілля Фролов тримав табличку із написом «мир».
"Я хочу висловити свою незгоду з тим, що відбувається... Я не хочу воювати за Путіна", - сказав він.
«Я проти війни та проти мобілізації. Я боюсь за молодь», - сказала 70-річна Наталія Дубова.