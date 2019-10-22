Оккупанты снова задержали крымских татар

Они возвращались из Ростова-на-Дону в Крым после участия в суде в отношении соотечественников.

В Крыму в ночь на 22 октября оккупанты задержали троих крымских татар в районе Керченского моста. Они возвращались из Ростова-на-Дону в Крым после участия в судебном заседании в отношении соотечественников. Об этом сообщила "Крымская солидарность" на фейсбуке.

Задержанные: Османов Ансар Исмаилович 1975-го года рождения, Керимов Али Наимович 1960 г. р., Сулейманов Амет Рефатович 1984 г. р. До настоящего момента они находятся в отделе МВД .

По данным правозащитников, сначала у крымских татар потребовали заполнить анкеты на отработку преступлений, затем принудительно провести дактилоскопическую экспертизу, на что сотрудники полиции получили отказ.

Сообщается, что у задержанных изъяли документы, подтверждающие их личности. По истечении более чем трёх часов с момента задержания, с ними не проводят никаких действий, а сотрудники МВД закрылись в служебном помещении, отказывая в возврате документов.

Кроме того, со слов родных у Амета Сулейманова, ряд серьёзных диагнозов и он регулярно получает поддерживающее терапевтическое лечение.

Напомним, 10 октября в аннексированном Россией Крыму задержали проукраинского пенсионера Олега Приходько по подозрению в подготовке взрыва административного здания.