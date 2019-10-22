Оккупанты снова задержали крымских татар

Они возвращались из Ростова-на-Дону в Крым после участия в суде в отношении соотечественников.

Оккупанты снова задержали крымских татар
Скриншот из видео

В Крыму в ночь на 22 октября оккупанты задержали троих крымских татар в районе Керченского моста. Они возвращались из Ростова-на-Дону в Крым после участия в судебном заседании в отношении соотечественников. Об этом сообщила "Крымская солидарность" на фейсбуке.

Задержанные: Османов Ансар Исмаилович 1975-го года рождения, Керимов Али Наимович 1960 г. р., Сулейманов Амет Рефатович 1984 г. р. До настоящего момента они находятся в отделе МВД.

По данным правозащитников, сначала у крымских татар потребовали заполнить анкеты на отработку преступлений, затем принудительно провести дактилоскопическую экспертизу, на что сотрудники полиции получили отказ.

Сообщается, что у задержанных изъяли документы, подтверждающие их личности. По истечении более чем трёх часов с момента задержания, с ними не проводят никаких действий, а сотрудники МВД закрылись в служебном помещении, отказывая в возврате документов.

Кроме того, со слов родных у Амета Сулейманова, ряд серьёзных диагнозов и он регулярно получает поддерживающее терапевтическое лечение.

Напомним, 10 октября в аннексированном Россией Крыму задержали проукраинского пенсионера Олега Приходько по подозрению в подготовке взрыва административного здания.

Кроме того, в СБУ установили, что ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях оккупированного полуострова. Чаще всего такие предложения поступают работникам сферы интернет-услуг, от которых требуют незаконно собирать конфиденциальные данные.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
За полгода количество политзаключённых в Крыму увеличилось вдвое, - активисткаЗа полгода количество политзаключённых в Крыму увеличилось вдвое, - активистка
Зеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителейЗеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей
Блок рекламы


Похожие новости
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизменеЗамминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Меджлис расценил прием Эрдоганом крымских "депутатов" как досадное недоразумениеМеджлис расценил прием Эрдоганом крымских "депутатов" как досадное недоразумение
МИД направил ноту протеста Турции из-за визита крымских "депутатов"МИД направил ноту протеста Турции из-за визита крымских "депутатов"
В Крыму задержали и арестовали проукраинского активиста Олега ПриходькоВ Крыму задержали и арестовали проукраинского активиста Олега Приходько
В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва ПарнасаВ США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
В Крыму задержали проукраинского активиста Олега ПриходькоВ Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько
В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в СирииВ Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии
Увольнение Ройтбурда с поста директора ОХМ было безосновательным, - МинкультУвольнение Ройтбурда с поста директора ОХМ было безосновательным, - Минкульт
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства ЗеленскогоВ Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости