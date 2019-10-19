НАБУ восемь месяцев исследовало телефон Гладковского, - адвокат

Защита считает, что делом Гладковского пытаются отвлечь внимание общества от «формулы Штайнмайера».

НАБУ восемь месяцев исследовало телефон Гладковского, - адвокат
Фото: Lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро на протяжении восьми месяцев исследовало телефон экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского. Об этом журналистам перед заседанием Высшего антикоррупционного суда рассказал адвокат Руслан Волынец.

Защитник назвал поведение детективов «издевательством».

«Не надо восемь месяцев, чтобы исследовать есть там (в телефоне, -ред.) что-то или нет», - сказал адвокат.

Защита Гладковского в очередной раз повторила, что считает дело политически мотивированным.

В качестве одного из доказательств адвокат Волынец процитировал сообщение в телеграмм-канале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной о совещании в Офисе президента, где команда президента, по данным источников, обсуждала, кого посадить первым. По мнению адвоката, это свидетельствует о политически мотивированном деле ради отвлечения внимания общества от «формулы Штайнмайера».

Напомним, Высший антикоррупционный суд в субботу продолжил избирать меру пресечения для бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Гладковского подозревают в том, что он, будучи в должности заместителя председателя СНБО, использовал служебное положение и способствовал внесению изменений в оборонный заказ Минобороны на поставку транспортных средств производства компании "Богдан", а также якобы вносил заведомо ложные сведения в декларации в течение нескольких лет.

Прокурор САП Юрий Олефир просит арестовать Гладковского или избрать меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн. с обязательством, в том числе, носить электронный браслет. Два депутата от "Европейской солидарности" Максим Саврасов и Ростилав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский, предложили взять Гладковского на поруки.

Гладковский был задержан возле одного из ресторанов под Киевом 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. По словам прокурора, в НАБУ поступило сообщение, что Гладковский с семьей намерен покинуть территорию страны. Сам он все подозрения отрицает.

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