Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор

У экс-замсекретаря СНБО есть жилье в Испании.

Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Фото: Виктория Матола

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вместе с семьей собирался бежать из Украины.

Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор, передает корреспондент LB.ua.

"17 октября поступила информация о том, что уполномоченным органом было сообщено, что господин Гладковский с семьей принимают меры покинуть территорию страны. Копии документов приобщены к материалам жалобы. После этой информации, а также наличия имущества за рубежом, компаний, в том числе в офшорах, не было другого варианта, как задержать Гладковского", - пояснил прокурор.

По его словам, была получена информация от пограничной службы о довольно нестандартном поведении экс-замсекретаря СНБО. Он находился в международном аэропорту и проходил процедуры. Был приглашен в зал официальных делегаций и даже имея разрешение на вылет, покинул его и был затем задержан НАБУ.

Прокурор ссылается на письма от Госпогранслужбы и СБУ о том, что Гладковский несколько раз находился в аэропорту, но так и не вылетал. Он также сказал, что у подозреваемого довольно давно есть жилье площадью 272 кв. м в Испании.

Фото: Виктория Матола

Гладковский пояснил, что должен был вылететь в Рим, а затем - в Брюссель на выставку. Он пользовался залом официальных делегаций, который заранее заказал.

"Мы подъехали на автобусе к самолету, но сказали, что самолет задерживается. Поэтому мы вернулись Потом мне сказали, что ко мне есть вопросы. Я попросил объяснить ситуацию начальника смены. Он попросил паспорт. Затем вернулся. Сказал, что вопросов нет. Но самолет уже улетел. Поэтому я решил взять другой билет и поехал решать свои дела", - сказал подозреваемый.

Гладковский заявил, что не знал об уголовном производстве, которое ведется с апреля 2018 года. То же сказал его адвокат, отметив, что дел в отношении Гладковского "очень много".

Напомним, вечером 18 октября ВАКС начал избирать меру пресечения Олегу Гладковскому. Его задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.

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