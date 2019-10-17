РоSSия ночью перебросила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"

Через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 6:50 до 7:55 17 октября на территорию Украины проследовал из РоSSии так называемый "гуманитарный конвой".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

По его словам, две колонны в составе 36 грузовиков украинская межведомственная группа смогла осмотреть лишь визуально, без выполнения контрольных функций.

"РоSSийская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже 87-й. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через роSSийские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовали две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей", - рассказал Демченко.

РоSSийская сторона заявила, что в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить точную информацию о его содержании.

Кроме того, отметил Демченко, загруженность фур составила около 70%.

Напомним, РоSSия незаконноо отправляет "гумконвои" на оккупированный Донбасс с 2014 года. Официальный Киев неоднократно заявлял, что роSSийский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК.

Также было установлено, что РоSSия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.