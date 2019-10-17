Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Рады

При подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только относительно текста, который парламент принял за основу.

Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Рады
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в ст. 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению".

Об этом сообщается на сайте президента.

Закон излагает ч.1 ст. 116 Регламента в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только относительно текста (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который парламент принял за основу.

В то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранений ошибок и / или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и / или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и / или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Отмечается, что изменения в Регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса.

Напомним, 30 января вступил в силу новый регламент Рады. Изменения в него были наработаны совместно с комиссией Европейского Союза (более известной как миссия Кокса). Среди прочего, предполагалось сделать на месяц не две пленарные недели, а три. Сейчас на пленарной неделе парламент заседает со вторника по пятницу. При этом традиционно по средам и пятницам в парламенте не принимают важные законопроекты из-за большого числа прогульщиков.

В начале сентября вице-спикер парламента Руслан Стефанчук предложил разработать "абсолютно новый" регламент Рады

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