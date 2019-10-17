Литва и РоSSия готовят обмен осужденными за шпионаж

Литва отдаст агента ФСБ в обмен на двух своих граждан.

Литва и РоSSия готовят обмен осужденными за шпионаж
Фото: Макс Левин

Литва и РоSSия договорились обменяться осужденными за шпионаж лицами. Об этом сообщило в среду литовское агентство BNS со ссылкой на информированные источники.

Литва должна передать РоSSии осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности РФ Николая Филипченко, а РоSSия – осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также включены осужденный в РоSSии гражданин Норвегии и еще один роSSийский гражданин.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Дайнюс Гайжаускас зарегистрировал накануне законопроект, который детализирует право президента на помилование осужденных за шпионаж и заключение соглашений об обмене такими лицами.

По данным источников BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Гражданин РоSSии Николай Филипченко был задержан в 2015 году в Литве по пути в Белоруссию из Калининградской области. В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил Филипченко сотрудником ФСБ РоSSии и признал его виновным в шпионаже. Как утверждал суд, он пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою личность.

В марте 2016 года московский суд осудил гражданина Литвы Тамошайтиса на 12 лет лишения свободы, а в апреле того же год суд Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и РоSSии) Евгения Матайтиса на 13 лет лишения свободы.

Москва утверждает, что они оба выполняли задания военной разведки Литвы. Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.

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