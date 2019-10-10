Количество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет

Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.

Количество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет
Фото: Сергей Нужненко

Количество украинцев, проживающих в нашей стране с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем блоге Telegramm.

"С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн чел. Видим массовое возвращения украинцев домой в конце апреля – в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек", – написал он.

Фото: Дмитрий ДубилетTelegramm

Дубилет отметил, что хочет построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.

При этом Дубилет уточнил, что это предварительные данные. На таких данных Кабмин намерен построить публичные "дашборды", на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

«Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается», - подчеркнул министр.

При этом он отметил отсутствие в стране демографических данных. "Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с Госпогранслужбой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти", – добавил он.

Напомним, в конце сентября Дмитрий Дубилет сообщал, что бюджет переписи населения Украины составляет 5 миллиардов гривен. Он также предположил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев с помощью объединения 6-7 разных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

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