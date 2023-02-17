Майже рік у полоні: окупанти відпустили першого заступника мера Енергодару

16 лютого відбувся черговий обмін полоненими, додому повернулися 100 військових та один цивільний – перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.

Про це повідомили у Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими, інформує Апостроф .

"Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпості біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", - розповіли про звільненого українця.

Так, 20 березня 2022 року у міськраді Енергодару повідомили про викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка. Про це написав мер Енергодару Дмитро Орлов. Тоді російські окупанти почали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодару, розшукували енергодарців, у принциповій позиції яких бачать собі загрозу.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна повернула понад 1,7 тисячі українців з полону окупантів, включаючи 116 4 лютого, що повернулися додому, серед яких є захисники Маріуполя, партизани з Херсона і снайпери з Бахмутського напрямку. Ще близько 3 тис українських військових досі перебувають у неволі.