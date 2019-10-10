Место на рынке для пресс-конференции Зеленскому дали бесплатно, еду оплатит ГУД

"Автор формата - именно президент".

Место на рынке для пресс-конференции Зеленскому дали бесплатно, еду оплатит ГУД
Фото: стоп-кадр трансляции

Пресс-конференцию президента Владимира Зеленского на частном рынке еды оплатило Государственное управление делами.

Об этом LB.ua сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Кто оплачивает? Государственное управление делами", - сказал он.

Вопрос изначально задавался президенту Владимиру Зеленскому во время перерыва в его пресс-марафоне. Президент сказал, что не знает. После этого на вопрос ответил Тимошенко.

При этом назвать стоимость мероприятия он отказался, посоветовав узнавать "стоимость круассанов" официальным запросом у ГУД. "Мы платили за еду, которой угощают журналистов. За аренду мы не платим", - сказал Тимошенко.

Он также сказал, что пресс-конференция в неофициальной обстановке была идеей Зеленского. "Автор формата - именно президент. Он сказал, что если будет большой зал, мы проведем пресс-конференцию два-три часа, все равно не смогут все поставит вопросы. [А так] президент пытается ответить всем, журналисты могут задавать уточняющие вопросы", - сказал Тимошенко.

По его словам, Kyiv Food Market выбрали потому, что он достаточно большой, чтобы разместить большое количество журналистов. "Мы не хотели это делать в официальном помещении", - сказал он.

Напомним, что гастрономический рынок Kyiv Food Market расположен в центре Киева на территории бывшего завода "Арсенал".

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