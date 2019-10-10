Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском (обновлено)

Лавров отрицает обвинения в адрес Москвы в затягивании саммита.

Помощник президента РоSSии Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском под надуманным предлогом.

Об этом пишет "РоSSийская газета".

"Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения", - отметил помощник Путина.

При этом он выразил надежду, что процесс разведения сил в этих районах сдвинется "с мертвой точки" и "после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

Ушаков подтвердил позицию роSSийской стороны о том, что для проведения необходимо выполнить ряд условий, среди которых - разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сказал, что Украина умышленно обостряет ситуацию, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что происходит сейчас с неразведением сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", - сказал Лавров.

По его словам, обвинения в адрес Москвы в затягивании организации встречи "нормандской четверки" - это "попытка с очень негодными средствами".

Лавров заявил, что "есть ощущение, что украинская сторона требует проведения "нормандского саммита" с тем, чтобы пересмотреть договорённости предыдущих встреч лидеров РоSSии, Украины, Германии, Франции". Министр считает, что это может быть ударом по репутации "нормандской четвёрки", и роSSийская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.

Напомним, сегодня, во время пресс-конференции, Владимир Зеленский заявил, что "Нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита.

Зеленский во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита "нормандской четверки". После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с роSSийской стороной.

Ранее Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.