Кремль відмовився коментувати тривалу «зачистку» Бєлгородської області

Але всю вину покладають на Україну.

В Кремлі заявили, що дії російського легіону «Свобода Росії» у Бєлгородській області підтверджують необхідність продовження «спеціальної воєнної операції», пишуть російські ЗМІ, інформує ZN.ua .

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«Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень», - заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

На уточнення про етнічних росіян у складі групи, яка ввійшла на територію Росії, він додав, що всі вони – українські бойовики.

Водночас у Кремлі зазначили, що проводити спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області не планують.

При цьому відповідати на запитання, чому «зачистка» Бєлгородської області від нападників триває вже більше доби Пєсков не став, переадресувавши його до правоохоронних органів, Міноборони та ФСБ.

«Зараз наші спеціальні служби займаються цим, з'ясовують особи, кількість тощо. Після того, як вони з'ясують, тоді вже можна буде їм ставити запитання», - відповів спікер Кремля.

Нагадаємо, вранці 22 травня у Грайворонському районі Бєлгородської області пролунали вибухи, після чого місцева влада повідомила про проникання ДРГ на територію РФ . Через деякий час у легіоні "Свобода Росії" та у Російському добровольчому корпусі заявили, що військові цих формувань "повністю звільнили" Козинку та вже увійшли у Грайворон. Як наслідок, місцева влада ввела в регіоні "режим контртерористичної операції".

Тим часом Україна відкидає свою причетність до подій у Бєлгородській області. У ГУР МО наголошують, що цей рейд проводять представники легіону та РДК, тобто виключно громадяни Росії.