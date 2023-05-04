Атака дронів на Кремль здійснена партизанами — Пономарьов

Партизани опанували новий вид діяльності.

Нещодавня атака безпілотників на Кремль — справа рук російських партизанів, а не українських військових, заявив російський ексдепутат Госдуми Ілля Пономарьов в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує ZN.ua.

Атака дронів на Кремль здійснена партизанами — Пономарьов
© Скріншот ZN.UA

«Це одна з російських партизанських груп, я не можу сказати більше, оскільки вони ще публічно не взяли на себе відповідальність», — зазначив він.

За словами Пономарьова, члени партизанського угруповання всередині Росії — це, як правило, молодь, студенти, жителі великих міст. Вони діють у щонайменше 40 містах Росії та мають свою спрямованість, спеціалізацію та основні завдання.

«Деякі з них зсереджені на диверсіях на залізницях, деякі — займаються підпалами пунктів вербовки, деякі — здійснюють напади на провоєнних активістів, інші — здійснюють хакерські атаки», — пояснив він.

Політик додав, що атаки безпілотників всередині Росії є «новим напрямком діяльності» угруповань, які становлять «реальну загрозу путінському режиму».

«То, що Путін продає нації і особливо елітам, — це ощущення невразливості і безпеки. А партизани руйнують і одне, і інше. Вони фактично говорять, що тут війна, і ви, хлопці — ви особисто — не в безпеці», — заявив Пономарьов.

Україна заперечує будь-яку причетність до, як стверджує Росія, спроби удару безпілотника по Кремлю.

«Україна веде виключно оборонну війну і не завдає ударів по об’єктах на території Російської Федерації», – заявив позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Росії слід звинувачувати в інцидент себе.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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