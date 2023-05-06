Летів не з України: з'ясувалося, хто насправді запустив безпілотникі на Кремль

Журналіст-міжнародник помітив важливу деталь на відео, де безпілотник вибухнув просто над Кремлем.

За словами Івана Яковини, Україна має мотивацію і бажання вдарити в саме серце путінської росії, але в даному інциденті з атакою на Кремль є нюанс.

Запустити дрони на Кремль могли не Збройні сили України.

"Кремль, Російська федерація, путін - усі відчули дуже велике приниження. Але судячи з відео дрони, що летіли в Кремль, були маленькі, точніше, не величезного розміру - такий дрон просто не залити достатньо палива, щоб він долетів від українського кордону до Москви. Якби цей дрон був у 1,5-2 рази більшим, тоді так, це цілком можливо це була українська операція", - каже Яковина.

На думку Яковини, в Росії є не менш зацікавлені особи в такій атаці.

"Я думаю, що та людина чи група, які запускали цей дрон, дуже хотіли надати, що російська армія, російське Міноборони та російський Генштаб, а також підпорядковані їм усім сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби настільки марні, що це вже не просто роздовбайання, а й справжня зрада і зрада батьківщині. Тут виникає питання - кому вигідно?", - запитує Іван Яковіна.

Журналіст поділився думкою та повідомив, що в Росії є люди, які хотіли б катапультувати шойгу та герасімова. Перша група - це федеральна служба безпеки Росії та її "розмовляюча голова" гіркін. Є й друга група людей, яка хотіла ба "нагадити" Міноборони. Голова ПВК "Вагнер" Пригожин, який останнім часом медійно обзиває Шойгу та Герасимова.

"Пригожин користуватиметься будь-якими методами просто щоб вижити, він за будь-яку ціну зараз знищуватиме своїх конкурентів, намагатиметься прибрати їх від керівництва армії", - каже Яковіна.