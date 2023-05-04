Всі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на Кремль

Україні ця ситуація ні до чого, вважають у відомстві.

Високопоставлене джерело у Міністерстві оборони Великої Британії заявило, що вибух над Кремлем, ймовірно, організувала Росія, оскільки Україні це не вигідно, написала у Twitter політичний кореспондент Sky News Тамара Коен, інформує ZN.ua .

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«Все можливо, але Україні це не вигідно, немає військової переваги, всі знають, що Путін не залишається в Кремлі, і всі мотиви насправді на користь Росії – згуртувати громадськість згуртуватися, виправдати більш хаотичні і безрозсудні бомбардування, завоювати симпатії Росії через дискредитацію Україн», - сказав співрозмовник журналістки.

Напередодні у середу, після заяви Росії про атаку на Кремль, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відомство вивчає російські відеоматеріали.

«Я думаю, що ми навчилися в цьому конфлікті тому, що я б не сприймав за чисту монету коментарі Росії», - сказав він.

Удень 3 травня в Кремлі заявили про спробу атакувати резиденцію російського президента Владіміра Путіна безпілотниками вночі 3 травня. За словами спікера російського автократа Дмітрія Пєскова, внаслідок «терористичної акції» та «замаху» ніхто не постраждав. За його словами, Владіміра Путіна в момент атаки дронів у Кремлі не було. В інциденті росіяни звинуватили Україну.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль та припустив, що Росія просто нагнітає ситуацію.