Всі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на Кремль

Україні ця ситуація ні до чого, вважають у відомстві.

Високопоставлене джерело у Міністерстві оборони Великої Британії заявило, що вибух над Кремлем, ймовірно, організувала Росія, оскільки Україні це не вигідно, написала у Twitter політичний кореспондент Sky News Тамара Коен, інформує ZN.ua.

Всі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на Кремль
© Скріншот ZN.UA

«Все можливо, але Україні це не вигідно, немає військової переваги, всі знають, що Путін не залишається в Кремлі, і всі мотиви насправді на користь Росії – згуртувати громадськість згуртуватися, виправдати більш хаотичні і безрозсудні бомбардування, завоювати симпатії Росії через дискредитацію Україн», - сказав співрозмовник журналістки.

Напередодні у середу, після заяви Росії про атаку на Кремль, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відомство вивчає російські відеоматеріали.

«Я думаю, що ми навчилися в цьому конфлікті тому, що я б не сприймав за чисту монету коментарі Росії», - сказав він.

Удень 3 травня в Кремлі заявили про спробу атакувати резиденцію російського президента Владіміра Путіна безпілотниками вночі 3 травня. За словами спікера російського автократа Дмітрія Пєскова, внаслідок «терористичної акції» та «замаху» ніхто не постраждав. За його словами, Владіміра Путіна в момент атаки дронів у Кремлі не було. В інциденті росіяни звинуватили Україну.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль та припустив, що Росія просто нагнітає ситуацію.


Ірина Знась, ZN.ua





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