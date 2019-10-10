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2019-10-10
На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ
Обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Фото: Макс Левин
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.
"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Других подробностей пока не сообщается.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела один украинский военный был ранен.
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