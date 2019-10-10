На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ

Обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ
Фото: Макс Левин

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела один украинский военный был ранен.

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